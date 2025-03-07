Красный Крест: женщины занимаются благотворительностью на 20% чаще мужчин

Российский Красный Крест (РКК) представил статистику, согласно которой женщины в среднем на 20% чаще мужчин участвуют в благотворительности. Они регулярно жертвуют деньги, «помогают делами» и «более открыто относятся к добровольчеству в целом».

Согласно представленным РКК данным, доля женщин среди жертвователей больше на 21%, среди волонтеров — на 20%. В числе людей в возрасте от 18 до 24 лет, не сдававших кровь, женщины чаще готовы стать донорами, сообщают в РКК.

При этом в комитете отметили, что мужчины охотнее осваивают навыки оказания первой медицинской помощи. Также мужчины чаще делают разовые, более крупные пожертвования, а женщины регулярно жертвуют небольшие суммы.

Полина Мотызлевская