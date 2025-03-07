Появилось видео задержания замглавы охраны культурного наследия Кубани

Опубликованы кадры задержания замначальника управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлы Бирюковой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На видео запечатлено, как правоохранители заходят в квартиру подозреваемой и надевают на нее наручники. После этого они заявляют, что будет проведен обыск.

По версии следствия, чиновница подписала и способствовала подписанию приказов об изменении границ памятника регионального значения «Санаторий им. Кирова» в Сочи, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали №3206, 3183. Сумма ущерба от этих действий оценивается в 320 млн руб. Сейчас Нателла Бирюкова находится под стражей.

Алина Зорина