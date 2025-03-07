Канатная дорога на ВДНХ закрылась из-за сильного ветра

Канатная дорога на ВДНХ в Москве закрылась из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба парка «Орион». Эксплуатация «Воздушного трамвая» будет остановлена до тех пор, пока ветер не ослабнет до допустимого уровня.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — повышенной ветровой нагрузкой — работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий»,— говорится в сообщении парка.

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщал, что 7 марта в столице ожидаются порывы ветра до 18 м/с. По данным сервиса Gismeteo.ru, сегодня в столице зафиксированы порывы до 11 м/с. 8 марта ожидается ветер до 4–6 м/с.

Полина Мотызлевская