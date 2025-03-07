В преддверии 8 марта жительницам Краснодара подарили 7 тысяч цветов

Жительницам Краснодара вручили 7 тыс. тюльпанов в честь наступающего Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

50 активистов поздравляли женщин на центральной улице Краснодара. За три часа вручили 2,5 тыс. букетов. Активисты следовали по ул. Красной, 118, прошли до сквера Г. К. Жукова, а потом обратно — до Александровской триумфальной арки.

К 8 Марта в Краснодаре открылось 53 дополнительных пункта продажи цветов.

Алина Зорина