Судебно-парковая экспертиза

Представители администрации Свердловского района города и парка Горького обсудили в Арбитражном суде Пермского края заключение экспертизы о характере шести спорных строений парка. В мэрии усомнились в выводах эксперта почти по всем постройкам — летнему ресторану «Халва», гаражу и двум туалетам. Аттракцион «Дом Дракулы» арендатор парка — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» — демонтировал еще в 2024 году, а к выводу о некапитальном характере ресторана Casa Mia у администрации вопросов не возникло. Истец просил вызвать в суд эксперта, чтобы задать ему дополнительные вопросы. В парке Горького с результатами экспертизы согласны, необходимости в вызове эксперта в суд не увидели.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В суде по делу о незаконных постройках в парке Горького представители городских властей и арендатора парка — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» — обсудили недавнее заключение строительно-технической экспертизы. В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд Пермского края назначил экспертизу, призванную определить характер и законность двух туалетов в парке, гаража, аттракциона «Дом Дракулы», который в ноябре демонтировали, и двух летних кафе — «Халвы» и Casa Mia. На заседании 7 марта истец — представитель администрации Свердловского района — усомнился в обоснованности выводов экспертизы и ходатайствовал о вызове в суд специалиста, проводившего исследование.

В суде власти Свердловского района Перми требуют признать самостроями и снести шесть вышеперечисленных объектов в парке. Другим иском городской департамент земельных отношений оспаривает право собственности ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» на театр эстрады и проходную будку.

Представитель истца увидел противоречия в выводах экспертизы, касающихся спорных построек. Так, в исследовательской части эксперт краевого управления госэкспертизы Ксения Митюшова указала, что ресторан «Халва» не является мобильным объектом сборно-разборного типа, конструкции которого обеспечивают возможность их перемещения, а также многократный монтаж и демонтаж. Сначала эксперт обратила внимание, что «Халва» не является мобильным объектом, а в выводе заявила обратное: что летний ресторан — движимое строение и не относится к объектам капстроя.

Истец посчитал неоднозначным вывод о безопасности для окружающих гаража, переоборудованного из туалета. «Эксперт сделал вывод, что данный объект безопасен для нахождения неопределенного круга лиц при условии дальнейшего контроля за его техническим состоянием, развитием трещин и прочим. В связи с этим у нас вопрос: а кто будет мониторить текущее состояние постройки, кто будет его фиксировать, каким образом?» — задавался вопросами в заседании представитель администрации. Появились сомнения у выступающего и в характере реконструкции общественного туалета за бывшим кинотеатром «Октябрь». «Мы полагаем, что объект после такой реконструкции считается вновь возведенным»,— заявили в администрации.

Власти обратили внимание на сведения о бетонном ленточном фундаменте у другого туалета, расположенного со стороны ул. Сибирской. По словам юриста мэрии, участвовавшего в осмотре парка вместе с экспертом, тот самый туалет не имеет ленточного фундамента, а размещен на бетонных и деревянных подпорках, а значит, имеет признаки движимого объекта. По выводу о некапитальном характере ресторана Casa Mia у истца вопросов не возникло.

Мэрию также интересовало, учитывал ли эксперт действующие положения правовых актов в сфере охраны природных территорий, экологической и пожарной безопасности при размещении объектов в парке.

Департамент имущественных отношений позицию администрации Свердловского района поддержал, указав на ряд, по мнению выступающего, недочетов в выводах и проведении экспертизы. В целом экспертиза выяснила, что здания ресторанов Casa Mia и «Халва» не являются объектами капстроя. Гараж хоть и использовался до 2004 года как общественный туалет, все же не реконструировался и соответствует требованиям техрегламентов, что разрешает его эксплуатацию. Здания туалетов тоже отвечают техническим и противопожарным требованиям, поэтому их можно использовать.

Представитель парка Горького согласился с заключением эксперта, ведь оно подтверждает изложенную в его отзыве позицию. Вызов экспертов в парке считают преждевременным. «Если мы вызовем эксперта в суд, не знаю, какие вопросы у него уточнять, потому что исследовать этот объект (один из туалетов.— «Ъ-Прикамье») как движимое имущество мы не можем. Ведь в суде заявлены требования о сносе самовольной постройки объекта недвижимого имущества. То есть эти вопросы не относятся к предмету доказывания по настоящему спору»,— рассуждает представитель арендатора парка.

Факт демонтажа аттракциона «Дом Дракулы» для установки его в другом месте, по мнению ответчика, подтвердил некапитальный характер строения, а доводы о некапитальности ресторана «Халва» указаны в выводе экспертизы. Высказался ответчик и по другим замечаниям истца. По мнению юриста парка Горького, если ресторан Casa Mia признан движимым имуществом, то его нельзя признать самовольной постройкой, а гараж, признанный ограниченно работоспособным, но не являющийся самовольным объектом, можно привести в порядок.

После обсуждения позиций истца и ответчика суд постановил вызвать эксперта в суд 8 апреля.

Евгения Ахмедова