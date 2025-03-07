Не смотря на морозы на Ставрополье собрали 1,3 тысяч тонн помидоров

В поселке Нежинском Предгорного округа на площади 9 га собрали 1,3 тыс. тонн красных томатов. Урожай вырастили с использованием современных агротехнологий, включая систему капельного полива, сообщают в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Собранные томаты направляют в заведения общественного питания Ставрополья и другие регионы.

«Введение газопоршневой установки в этом году значительно увеличило объемы производства благодаря дополнительной подсветке. Он также сообщил о планах расширения производства, что будет способствовать развитию аграрного сектора региона»,— рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

В период пикового урожая, с марта по июль, планируют собрать еще 2,5 тыс. тонн томатов. Администрация Предгорного округа уточняет, что ежегодный объем производства в тепличном хозяйстве превышает 5 тыс. тонн.

Николай Аксенов