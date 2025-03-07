В ДТП под Судаком погибли водитель и пассажир
В Судаке произошла авария, в результате которой два жителя погибли при лобовом столкновении автомобилей. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба регионального органа.
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма
Согласно предварительным данным, ДТП случилось на трассе Грушевка — Судак. Водитель автомобиля Lada Priora совершал обгон машин. Он не справился с управлением и столкнулся с большегрузом марки Renault, который двигался навстречу.
В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли.