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В ДТП под Судаком погибли водитель и пассажир

В Судаке произошла авария, в результате которой два жителя погибли при лобовом столкновении автомобилей. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба регионального органа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Согласно предварительным данным, ДТП случилось на трассе Грушевка — Судак. Водитель автомобиля Lada Priora совершал обгон машин. Он не справился с управлением и столкнулся с большегрузом марки Renault, который двигался навстречу.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли.

Алина Зорина

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