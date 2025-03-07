Спрос на весенний отдых в санаториях Крыма вырос на 40%

Спрос на отдых в санаториях Крыма весной 2025 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Динамика роста связана прежде всего со стоимостью. Отдых в санаториях Крыма на 20% дешевле, чем в Кавминводах и Сочи.

Весной туристы чаще бронируют санатории с развитой инфраструктурой и отели, которые предоставляют медицинские и SPA-услуги. Эксперты отмечают, высокий спрос на санаторные туры в Крым в период майских праздников. По мере приближения праздничного времени он будет расти. Некоторые объекты на полуострове уже закрыли продажи в определенные праздничные дни для категории номеров «стандарт».

Кроме того, наблюдается увеличение сроков бронирования: сейчас туристы покупают путевки в среднем за три месяца до начала поездки. Уже начались бронирования на лето и осень, а некоторые туроператоры принимают заказы на декабрь.

Средняя продолжительность туров составляет 7–10 дней. Традиционно наибольшим спросом пользуются санатории на Южном берегу Крыма, которые специализируются на лечении неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с верхними дыхательными путями.

Чаще всего туристы выбирают санатории в Крыму, относящиеся к средней ценовой категории. По сравнению с 2024 годом стоимость путевок в крымские санатории выросла на 10–15%. А с июня цены могут увеличиться еще на 10% из-за того, что многие объекты используют динамическое ценообразование.

Во второй половине апреля стоимость путевки в санаторий бюджетного уровня на 10 дней для двоих без учета проезда составляет от 40 до 75 тыс. руб. За путевку в санаторий среднего уровня придется заплатить от 70 тыс. руб., а в санаторий высокого уровня — от 150 тыс. руб.

Алина Зорина