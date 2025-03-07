Кунгурский мясокомбинат устранил выявленные Россельхознадзором нарушения

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» устранил выявленные нарушения по части ветеринарного законодательства. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Ранее ведомство признало компанию виновной в нарушении требований технических регламентов и назначило наказание в виде штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница мясокомбината «Кунгурский» в соцсети Фото: страница мясокомбината «Кунгурский» в соцсети

В рамках обследования установлено, что предприятие провело корректировку программы производственного контроля, увеличило количество лабораторных испытаний, что «подтверждает добросовестное отношение к выпуску безопасной продукции». Отмечается, что региональный Россельхознадзор продолжит мониторинг безопасности деятельности предприятия по выпуску продукции.

На этой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что в ходе проверки ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» Россельхознадзором было установлено, что в одном из цехов предприятия находятся контейнеры с мясной продукцией, не закрытые крышками и с отверстиями в корпусе и находящиеся в зоне расположения биоотходов. Также зафиксирован факт негерметичного содержания мяса, на которое стекает конденсат от кондиционера, что не обеспечивает защиту от загрязнения пищевой продукции.