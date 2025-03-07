Сооснователь Wikipedia попросил Илона Маска проверить ее на предвзятость

Сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер призвал миллиардера Илона Маска и его Департамент эффективности правительства (DOGE) проверить онлайн-энциклопедию.

«Привет @ElonMusk. Это сооснователь Wikipedia. Могу я узнать, сотрудникам каких подразделений американского правительства платили за редактирование, проверки, обновления, лоббирование и т. д. в Wikipedia, если такое где-то было? Такое финансирование должно быть прекращено, если оно было»,— написал господин Сэнгер в своем аккаунте в X.

Ларри Сэнгер покинул Wikipedia в 2002 году. С 2005-го он активно критиковал проект за антиэлитаризм и отсутствие нейтральности, так как, по мнению сооснователя, в онлайн-энциклопедии проявляются излишние симпатии к левым идеям, при этом она предвзята к правым. Ранее Илон Маск также критиковал Wikipedia, так как она, по его мнению, предвзята.

Яна Рождественская