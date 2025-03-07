На Ставрополье восемь лет разыскивают пропавшего пенсионера

В Ставропольском крае ищут 63-летнего жителя Михайловска Владимира Кумирова. В апреле 2017 года мужчина 1962 года рождения ушел из дома и с тех пор не выходил на связь ни с кем из родных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМВД «Шпаковский» Фото: ОМВД «Шпаковский»

На момент исчезновения мужчине было 55 лет. Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост около 170 см. Размер обуви 43, волосы прямые, короткие, темно-русые c проседью, глаза темные. В день исчезновения ставрополец был одет в серые шорты, светлую майку и тапочки.

Информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать в ОМВД России «Шпаковский» по телефонам 02, 8 (86553) 6-59-10, 6-59-25.

Николай Аксенов