Задерживается авиарейс Казань — Ярославль

Рейс Казань — Ярославль перенесен с 7 на 8 марта. Об этом говорят данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Самолет должен был вылететь в 13:30 7 марта, однако сейчас вылет отложен до 00:30 8 марта. Ожидаемое время прибытия в Ярославль — 1:40 8 марта. В ярославском министерстве транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что «самолет задерживается по причине производственной необходимости».

Рейс обслуживает авиакомпания «Ювт Аэро».

Алла Чижова