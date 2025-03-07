Обладая компактными габаритами, кроссовер EXEED LX вобрал в себя все самые современные и комфортные опции.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас"

Среди них цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями высокого разрешения, подогрев руля, всех сидений и ветрового стекла, а также функция дистанционного запуска двигателя.

В настоящее время модель доступна в комплектациях Premium, Prestige и Premium AWD, к которым теперь добавилась комплектация Urban. Модель доступна в двух версиях: с двигателем 1,6 Turbo GDI и мощностью 150 л.с., которая устанавливается на полноприводной версии и двигателем 1.5 Turbo и мощностью 147 л.с.

Среди изменений, которые появились в новой комплектации можно отметить 18-дюймовые алюминиевые литые диски. Для комплектаций Premium, Prestige и Premium AWD характерны 19-дюймовые.

С точки зрения дизайна комплектация LX Urban отличается декоративными накладками на педали и потолком черного цвета, которых нет в других версиях модели. Более того, у переднего пассажира появилась функция деактивации подушки безопасности.

Премиальные автомобили EXEED в наличии у официального дилера EXEED ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ. Приглашаем на тест-драйв по адресу: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 2/1 с 08:00 до 20:00.

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