В Ростовской области под лед провалились трое рыбаков

На Веселовском водохранилище спасли трех рыбаков, провалившихся под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ростовской области Фото: МЧС РФ по Ростовской области

«В Ростовской области инспекторы ГИМС МЧС России спасли рыбаков на Веселовском водохранилище. Трое мужчин вышли на лед и провалились»,— сообщают в МЧС.

В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона сообщили о начале ледохода на водоемах. Этот период считается самым опасным для людей, так как лед может треснуть под ногами, что создает риск утонуть или получить серьезные травмы от движущихся льдин.

Николай Аксенов