В Ростовской области под лед провалились трое рыбаков
На Веселовском водохранилище спасли трех рыбаков, провалившихся под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: МЧС РФ по Ростовской области
«В Ростовской области инспекторы ГИМС МЧС России спасли рыбаков на Веселовском водохранилище. Трое мужчин вышли на лед и провалились»,— сообщают в МЧС.
В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона сообщили о начале ледохода на водоемах. Этот период считается самым опасным для людей, так как лед может треснуть под ногами, что создает риск утонуть или получить серьезные травмы от движущихся льдин.