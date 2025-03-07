У жительницы РСО – Алания нашли 17 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Моздокском районе Северной Осетии осудили 61-летнюю женщину за хранение и продажу немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает прокуратура РСО – Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

"В апреле 2024 года обвиняемая приобрела более 17 тыс. пачек сигарет с поддельными марками, планируя их продажу. Табачные изделия хранились в её торговом помещении. Сотрудники ФСБ пресекли преступление и изъяли продукцию на сумму свыше 2,4 млн руб.",– рассказали в прокуратуре.

Суд назначил женщине штраф в размере 400 тыс. руб. и решил уничтожить конфискованные табачные изделия после вступления приговора в силу.

Николай Аксенов