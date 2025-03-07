Т2 и Республика Адыгея договорились о сотрудничестве в цифровизации региона

T2 и Республика Адыгея подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи на территории региона.

Фото: Пресс-служба Т2

Ключевыми направлениями сотрудничества станут совершенствование телеком-инфраструктуры для привлечения инвестиций, внедрение технологий и сервисов для цифровой трансформации Адыгеи, повышение качества жизни населения.

Документ определяет основы взаимодействия T2 и правительства региона в сфере повышения доступности услуг сотовой связи, ускорения темпов социальноэкономического развития и формирования научно-технического сотрудничества. Стороны также договорились о создании в регионе условий для инвестиционной деятельности в области телекоммуникационных технологий.

Соглашение предусматривает модернизацию сетевой инфраструктуры Т2 на всей территории республики с применением современных стандартов, а также внедрение digital-сервисов. Правительство Республики Адыгеи, со своей стороны, будет способствовать созданию благоприятной среды для улучшения качества мобильной связи, повышению уровня цифровизации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления региона.

Развитие сетевой инфраструктуры на территории Республики Адыгеи – одно из приоритетных направлений работы технической дирекции Т2 на юге. Ежегодно оператор улучшает качество покрытия сети в регионе и повышает доступность услуг мобильной связи для жителей как городов и крупных районных центров, так и малых населенных пунктов. В 2024 году Т2 провела модернизацию оборудования в Майкопе и Адыгейске, а также во всех семи районах республики. Кроме того, компания в кратчайшие сроки развернула в регионе технологию Voice over LTE (VoLTE). Она позволяет совершать звонки в сети 4G без прерывания интернет-сессии, обеспечивает высокое качество передачи речи и мгновенное соединение с собеседником.

Подробно аспекты совместной деятельности были обсуждены на встрече заместителя Председателя Кабинета Министров Республики Адыгея – Министра цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея Заурбека Шу и директора краснодарского филиала T2 Елены Яковлевой, которая прошла сегодня в Доме правительства Республики Адыгея.

Стороны наметили пути дальнейшего сотрудничества по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Адыгея, привлечению инвестиций, направленных на рост экономики Республики Адыгея, а также по повышению доступности услуг связи на территории республики и сокращению «цифрового неравенства».

https://krasnodar.t2.ru/