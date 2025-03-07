В Ростове 16-летний парень пойдет под суд за попытку забрать наркотическую закладку

В Ростове следователи завершили работу по уголовному делу против 16-летнего обвиняемого по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Об этом сообщает пресс-служба донского управления Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре 2024 года молодой человек, находясь в Ростове, получил через мессенджер сообщение с GPS-координатами тайника с партией наркотических средств в целях дальнейшего сбыта. Однако, парень не смог забрать наркотики, поскольку был задержан сотрудниками полиции рядом с закладкой.

В ходе осмотра тайника полицейские обнаружили 50 свертков с наркотическим средством общей массой 46,48 г. Какие конкретно наркотики были в закладке, пресс-служба не сообщает. Также не уточняется, признал ли задержанный свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Сергей Иванов