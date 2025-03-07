Камский транспортный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 48-летнего экс-сотрудника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Он обвиняется в получении взяток и служебном подлоге, сообщает пресс-служба Камской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане бывший инспектор ГИМС предстанет перед судом за взятки и подлог

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане бывший инспектор ГИМС предстанет перед судом за взятки и подлог

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, с мая 2021 года по октябрь 2023 года инспектор получил через посредников свыше 130 тыс. руб. за оформление допуска к управлению маломерными судами без проверки навыков соискателей. В результате девять человек незаконно получили соответствующие права.

Дела, предусмотренные ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ, переданы в Нижнекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов