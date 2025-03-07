НЗТ в 2026 году завершит проект «Авто1500»

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») завершает реализацию проекта «Авто1500», направленного на расширение мощностей по перевалке зерна в морском порту Новороссийска. В рамках проекта на терминале возводится семиэтажный ремонтно-бытовой корпус, сообщили в пресс-службе НЗТ. Новый объект станет одним из самых высоких в промышленной зоне порта, его сдача запланирована на весну 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба НЗТ Фото: пресс-служба НЗТ

«Авто1500» предусматривает увеличение объемов перевалки зерна с автомобильного транспорта на 1,5 тыс. т в год. Проект включает строительство двух линий автоприема мощностью 800 т в час, шести силосов емкостью 70 тыс. т, а также конвейерной линии с производительностью 1,6 тыс. т в час. По данным компании, реализация проекта позволит увеличить штат терминала почти на 40%. После ввода в эксплуатацию новых силосов и линии автоприема численность персонала возрастет примерно на 150 человек.

В ремонтно-бытовом корпусе разместятся ремонтный цех, административные помещения, санитарная зона с прачечной, душевыми и раздевалками. По информации компании, на завершающей стадии строительства особое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий труда для сотрудников.

Вячеслав Рыжков