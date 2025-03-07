Мошенники создали фейковый аккаунт вице-мэра Краснодара Надежды Панаетовой

В Краснодаре мошенники создали фейковый аккаунт вице-мэра краевой столицы Надежды Панаетовой. Об этом сообщает пресс-служба МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЦУ Краснодарского края Фото: пресс-служба МЦУ Краснодарского края

Людям поступают сообщения от имени Надежды Панетовой с просьбой ответить на несколько вопросов.

МЦУ Краснодара призывает граждан быть бдительными и всегда проверять информацию, которую они получают. Не продолжайте разговор с мошенниками и не сообщайте им личные данные.

Алина Зорина