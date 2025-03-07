Пайщики встретились в суде

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Первый» Валерия Бикбулатова, обвиняемого в мошенничестве и легализации доходов на сумму более 1 млрд руб. По версии следствия, он присваивал деньги пайщиков. Пострадавшими по делу признаны свыше 2 тыс. человек. Защита указывает на то, что подсудимый не понимал, что организация действовала незаконно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Бикбулатов не согласен с обвинениями

Фото: Анна Капустина Валерий Бикбулатов не согласен с обвинениями

Фото: Анна Капустина

Валерий Бикбулатов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 4 п. «б» ст. 174.1 (легализация преступных доходов в крупном размере). С 2016 года он являлся председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года — КПК «Кредитный клуб») и КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года — КПК «Займ-онлайн»).

КПК «Первый» зарегистрирован в 2009 году в ЗАТО Лесной (Свердловская область). Его деятельность вместе с аффилированными организациями распространялась на регионы УрФО и Краснодарский край. В период с 2009 по 2016 кооперативом руководил Михаил Антипкин, затем председателем правления стал Валерий Бикбулатов.В феврале 2019 года ЦБ потребовал признать КПК «Первый» банкротом, в августе 2019 года была введена процедура конкурсного производства. В мае и июне 2020 года КПК «Первый» сообщил о выплате пайщикам средств в размере 6% от первой очереди реестра.

По данным следствия, КПК заключал договоры, согласно которым пайщики передавали ему свои средства на определенный срок за что им обещали фиксированный доход. Однако организация не исполнила свои обязательства перед гражданами, а председатель, по версии обвинения, распорядился средствами по своему усмотрению. По утверждению следствия, Валерий Бикбулатов легализовал преступный доход, в период с 2016 по 2018 получив более 37,4 млн руб. в свое пользование через другое лицо с помощью договоров займа.

Уголовное дело было возбуждено в 2020 году. Пострадавшими признаны более 2,1 тыс. жителей Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, ХМАО — Югры. Общий ущерб превышает 1 млрд руб. Пайщикам удалось взыскать часть убытков в размере 3,6 млн руб. с конкурсного управляющего КПК.

Подсудимый вину не признает. По словам адвоката Владимира Камышина, его подзащитный возглавил КПК уже после того, как в нем возникли финансовые проблемы.

«На старуху бывает проруха, в том плане, что он не смог профессионально выявить, что это мыльный пузырь, и стал председателем»,— сказал господин Камышин.

Валерий Бикбулатов находится под мерой пресечения, подразумевающей запрет определенных действий: он не может использовать интернет и контактировать со свидетелями. На имущество подсудимого стоимостью около 18 млн руб. наложен арест, в том числе на автомобиль Toyota Land Cruiser, лодку с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге.

Судебное заседание по делу началось с рассмотрения коллективного ходатайства потерпевших о замене меры пресечения подсудимому заключением под стражу. По их данным, он, предположительно, нарушил запрет на определенные действия, работая с помощью интернета в организации «Защита Инвест». Валерий Бикбулатов пояснил, что регулярно летает в Москву, где анализирует договоры в бумажном виде, а необходимые коммуникации осуществляет по телефону. Ходатайство судом было отклонено.

Валерий Бикбулатов в ходе общения с журналистами подчеркнул, что вместе с ним обвиняются руководивший кооперативом до 2016 года Михаил Антипкин и его «правая рука» Осипов, но сейчас они скрываются на Кипре. По его словам, убыточность кооператива была определена проверкой налоговой инспекции в период 2013-2015 годов, а он сам действовал в рамках закона и стремился максимально капитализировать кооператив.

Представитель потерпевших пайщиков Юлия Логашина отметила, что КПК «Первый» активно рекламировали в Лесном, поэтому многие вкладывали в него средства, ориентируясь на то, что организация действует давно. «У нас не было цели заработать, мы хотели сберечь деньги от инфляции»,— пояснила она, уточнив, что сама потеряла 1 млн руб. Потерпевшие настаивают на виновности подсудимого.

Следующее заседание по делу назначено на 1 апреля.

Анна Капустина