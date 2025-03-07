Большинство пляжей Сочи подготовят для отдыхающих к 1 мая

Большинство пляжей Сочи будут готовы принять туристов 1 мая этого года, на месяц раньше официального начала купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

В администрации Хостинского внутригородского района прошло совещание по подготовке пляжных территорий к летнему сезону. Участники рассмотрели вопросы обеспечения комплексной готовности пляжей, их оформления в едином стиле и соответствия стандартам инфраструктуры. Согласно задаче, поставленной главой города Андреем Прошуниным, все пользователи пляжных территорий обязаны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора и подать заявления-декларации в ГИМС МЧС России до 1 мая.

В апреле начнут проводить комиссионные осмотры пляжных территорий. Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко отметил, что власти города работают над повышением качества обслуживания, улучшением социальной инфраструктуры на пляжах и обеспечением безопасности для горожан и гостей на водных объектах.

Для формирования единого стиля курорта был создан каталог, в который вошли рекомендуемые виды пляжного оборудования и передвижных торговых точек, которые можно будет использовать в 2025 году.

Комиссионные проверки пляжей начнутся с 14 апреля. В этом же месяце Роспотребнадзор проведет анализ качества морской воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, однако конкретные сроки зависят от температуры воды.

Алина Зорина