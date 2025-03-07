В Ростовской области изменят оповещения о воздушной тревоге после жалоб жителей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе усовершенствуют информирование населения о ракетной и беспилотной опасности. По его словам, жители будут получать информацию через специальное приложение МЧС. Это сделано из-за «многочисленных нареканий» в адрес действующей системы оповещения, пояснил господин Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Через приложение МЧС жителям региона будут приходить push-уведомления о ракетной опасности. В них будут рекомендации о действиях в конкретной ситуации. Глава региона также призвал включить на мобильных устройствах функцию геолокации для получения более точной информации.

Говоря о «нареканиях» в адрес действующей системы оповещения, господин Слюсарь пояснил, что сейчас уведомления об опасности часто опаздывают или вовсе не доходят до жителей. Однако он не уточнил, как именно эта проблема решится с появлением приложения МЧС.

В комментариях под постом губернатора в Telegram-канале жители указывают, что решение властей не подходит для пожилых людей, не имеющих смартфонов или не умеющих ими хорошо пользоваться. Также в комментариях говорится, что во время ракетных опасностей в домах часто выключается свет, соответственно, люди теряют доступ к интернету и мобильной связи. Кроме того, жители жалуются на большое число закрытых на ключ подвалов и на отсутствие информации об укрытиях в регионе.

В ночь на 7 марта в Усть-Донецком районе был сбит один беспилотник. 4 марта над регионом сбили десять беспилотников. 3 марта из-за массированных атак БПЛА в Чертковском районе загорелся нефтепровод и склад на территории промобъекта в селе Сохрановка.

Полина Мотызлевская