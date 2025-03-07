В Ростове часть соцуслуг для пенсионеров и инвалидов подорожает на 5%

Опубликован проект постановления о новых тарифах на соцуслуги, предоставляемые Центром социального обслуживания населения Ростовской области. Документ предусматривает изменения на более чем 120 видов услуг для пенсионеров и инвалидов, сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.

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Особое внимание уделяют перевозке граждан. Стоимость предоставления транспорта для поездок может увеличиться почти на 7 руб.: вместо 154,26 руб. за одну услугу предлагается установить тариф в 161,04.

Согласно проекту, повышение коснется социально-медицинских услуг.

Услуги вызова врача на дом в России подорожают на 20 коп. — с 11,23 до 11,47 руб. за одно посещение. Стоимость измерения температуры тела и артериального давления также увеличится: вместо прежних 101 теперь придется платить 105 руб.

Николай Аксенов