К 8 марта спрос на цветы в Новосибирске вырос на 46%

С начала марта жители Новосибирска на 46% чаще покупали цветочные букеты, чем в аналогичный период годом ранее. Ожидается, что 8 марта число покупок увеличится на 92% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Средний чек на букеты в начале месяца составил 3815 руб., что на 9% больше, чем в прошлом году. В день 8 марта аналитики ожидают повышения цен на букеты примерно на 10–15%. Рост стоимости они объясняют увеличением цены закупки в период повышенного спроса. «Обычно после праздников цена возвращается к базовым значениям. Так, по прошествии Дня святого Валентина стоимость вернулась к прежним показателям в течение трех дней», - рассказали эксперты сервиса.

Популярностью у жителей Новосибирска пользуются монобукеты и авторские композиции. Среди самых востребованных цветов — тюльпаны, французские розы, хризантемы и гипсофилы.

Также в преддверии праздника увеличилось количество заказов съедобных букетов и кондитерских изделий. Спрос на композиции из клубники вырос на 28%, а на бенто-торты — на 35%.

Лолита Белова