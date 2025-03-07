Осужденного Романа Завязкина освободили от должности депутата думы Ставрополья

Дума Ставропольского края досрочно прекратила полномочия депутата Романа Завязкина. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: дума Ставропольского края - Фото: дума Ставропольского края -

13 января 2025 года Ленинский районный суд Ставропольского края вынес приговор в отношении Романа Завязкина. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему депутату назначили штраф в 150 тысяч руб. Также с него взыщут 856 тыс. руб. в качестве материального ущерба.

У стороны защиты Завязкина было 2 недели на обжалование приговора, однако апелляцию не подали.

Николай Аксенов