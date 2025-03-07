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Осужденного Романа Завязкина освободили от должности депутата думы Ставрополья

Дума Ставропольского края досрочно прекратила полномочия депутата Романа Завязкина. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Фото: дума Ставропольского края -

Фото: дума Ставропольского края -

13 января 2025 года Ленинский районный суд Ставропольского края вынес приговор в отношении Романа Завязкина. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему депутату назначили штраф в 150 тысяч руб. Также с него взыщут 856 тыс. руб. в качестве материального ущерба.

У стороны защиты Завязкина было 2 недели на обжалование приговора, однако апелляцию не подали.

Николай Аксенов

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