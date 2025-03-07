Ева Польна, Алессандро Сафина и фильм «Бассейн»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят группа «План Ломоносова», певица Ева Польна и итальянский оперный певец Алессандро Сафина. В музеях можно посетить фотовыставку «Моя бабушка — первая леди», созданную Машей Юмашевой, экскурсию «Для вас, души моей царицы», а также лекцию «Искусство пропаганды» преподавателя Высшей школы экономики Александра Файба. В театрах — сходить на рок-оперу «Юнона и Авось», спектакль «Взрослые игры» с Павлом Прилучным и увидеть премьеру театра драмы — постановку «Вредный элемент». А в кино — посмотреть фильмы Жака Дере «Бассейн» и Дарио Ардженто «Суспирия». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

В «Синара Центре» 8 марта состоится хоровой концерт «Une vie d’amour. Вечная любовь». Художественный руководитель «Синара Центра» Андрей Стариков, хор и солисты Sinara Singers исполнят самые известные и трогательные композиции о любви: Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассена и многих других легендарных исполнителей. Стоимость билета на концерт — 1 тыс. руб. (включен вход на выставки галереи «Синара Арт).

В джаз-клубе EverJazz 8 марта с концертом «Парижский коктейль» выступят трио Александра Титова и Игорь Паращук. Музыканты исполнят мелодии, написанные такими французскими композиторами, как Мишель Легран, Франсис Лей, Владимир Косма, и другими. В составе исполнителей: Александр Титов (рояль), Игорь Паращук (саксофон), Юрий Ковалевский (ударные), Александр Доброславин (бас). Стоимость билета — 1 тыс. руб.

На площадке «Свобода» 8 марта выступит группа «План Ломоносова» с концертом, посвященным 15-летию коллектива. В программу вошли лучшие песни со всех альбомов: «#Ялюбовь», «Солнце не взойдет», «Страна Идиотов», «Резкая как нате!», «Х», «Критическое мышление», «Мосты» и другие. Стоимость билета — 2,2 тыс. руб.

В Ельцин-центре 9 марта в рамках проекта «Вечера фортепианной музыки» солистка Санкт-Петербургского Дома музыки Наталья Осинцева. В первом отделении программы она исполнит три пьесы Франца Шуберта и музыкальные моменты №3,4,5,6 ор. 16 Сергея Рахманинова. Во втором — прозвучат соната Йозефа Гайдна, «Июнь. Баркарола» из цикла «Времена года» Петра Чайковского, фортепианная транскрипция Сюиты №1 «Пер Гюнт» Эдварда Грига. Стоимость билета на концерт — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ева Польна

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Ева Польна

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В «Екатеринбург-Экспо» 9 марта выступит певица Ева Польна. Она, будучи ранее солисткой поп-группы «Гости из будущего», известна по таким песням, как «Я тебя тоже нет», «Зима в сердце», «Не расставаясь», «Сильнее меня», «Весь мир на ладони моей», «В сторону сердца» и другим. Стоимость билета — от 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский оперный певец Алессандро Сафина

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ Итальянский оперный певец Алессандро Сафина

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 11 марта выступит итальянский оперный певец Алессандро Сафина и симфонический оркестр. Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом, а также известная композиция Luna с альбома Insieme a te, знакомая многим как саундтрек самого популярного телесериала «Клон». Стоимость билета на концерт — от 2 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 14 марта состоится концерт ко дню рождения композитора Иоганна Баха. В программе — третий том «Клавирных упражнений» в исполнении Александра Фисейского. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Свердловской государственной детской филармонии 13 марта состоится концерт квартета «13 струн» «Нам 10 лет!». Репертуар коллектива включает обработки народных песен, классику, музыку из кинофильмов, эстрада, композиции группы The Beatles и несколько хитов уральского рока. В программе юбилейного концерта прозвучит лучшее, выступит джаз-хор, капелла мальчиков и юношей, артисты Театра мюзикла. Стоимость билета — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка в Центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Ельцин-центре 8 откроется фотовыставка Маши Юмашевой «Моя бабушка — первая леди», идея которой появилась после публикации в журнале Marie Claire. Редакция попросила внучку первого президента России Бориса Ельцина сделать фотосессию бабушки — Наины Ельциной. Так, получился рассказ о том, как сегодня живет первая леди России. «Бабушка не любит сниматься, для нее улыбнуться на камеру — мучение, она чувствует в этом какую-то фальшь. Но удивительным образом она легко дала добро»,- приводятся слова Маши Юмашевой. Репортаж, снятый для журнала, был дополнен другими фотографиями. Выставка продолжит работу до 11 мая, вход на нее свободный.

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 8 марта пройдет экскурсия «Для вас, души моей царицы». Участники познакомятся с модой Античности, Возрождения, Нового времени и эпохи Просвещения. Внимательно рассмотрим браслеты и ожерелья, роскошные фибулы и эгреты, а также узнают о жемчуге и маргаритариях, торговцах этим диковинным товаром. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 8 марта с новой лекцией «Искусство пропаганды» выступит преподаватель Высшей школы экономики Александр Файб. Встреча будет посвящена XX веку, который настолько стал временем пропаганды, что многие перестали ее идентифицировать. Пропагандой занимались все: величайшие писатели, художники и режиссеры. Как она проникла в культуру и быт, какие приемы и скрытые техники использовали ее создатели, чтобы запутать аудиторию, и что общего у талантливой пропаганды и успешной рекламы — об этом расскажут на лекции. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Музее андеграунда 9 марта состоится традиционная экскурсия «Женщины в андеграунде». Среди представительниц этого направления — Ольга Потапова и Валентина Кропивницкая (Лианозовская группа), Ольга Флоренская и Ирина Васильева («Митьки»), Алена (группа «Алипий»), Анна Таршис («Уктусская школа»), Елена Елагина («Коллективные действия») и другие участницы советского андеграунда. Какую позицию они занимали, что делали и как действовали в неофициальной культуре — ответы на эти и другие вопросы услышат гости экскурсии, стоимость полного билета на которую — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Алексей Сальников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Писатель Алексей Сальников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 11 марта состоится паблик-толк с писателем Алексеем Сальниковым, автором таких известных проивзедений, как «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно» и «Оккульттрегер». Алексей Сальников поделится своими рассуждениями о современном литературном процессе, вдохновении, а также расскажет о том, как Урал и его особенности влияют на его творчество. Стоимость билета на встречу — 400 руб.

В среду, 12 марта, в Музее андеграунда пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный группе «Pink Floyd». Коллектив появился 60 лет назад, за эти годы им было выпущено полтора десятка альбомов, представляющими собой грандиозные акустические сооружения, поражающие своей красотой, изысканностью и неожиданностью решений. Как связаны звуковые конструкции музыки группы Pink Floyd с образованием участников коллектива, насколько сильно влияет их архитектурная подготовка на гармонические решения и аранжировки их альбомов — именно об этом поговорят на встрече. Полностью на виниле прозвучит самый «архитектурный» альбом группы Pink Floyd «Animals» (1977 год). Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Павел и Зепюр Прилучные

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Актеры Павел и Зепюр Прилучные

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце молодежи 9 марта покажут спектакль «Взрослые игры» по пьесе Марка Камолетти «Пижама на шестерых» (режиссер спектакля Олеся Невмержицкая). Однажды семейная жизнь одной пары превращается в запутанный клубок отношений, где вся интрига строится на бесконечных недоразумениях. Главный герой, не желая оставлять любовницу одну в ее день рождения, предлагает провести его в загородном доме. Однако, как и положено во французской комедии, все идет не по плану: мечта о свидании с любовницей оборачивается многолюдной вечеринкой с участием жены, друга и домохозяйки. В ролях: Павел Прилучный, Зепюр Прилучная, Ольга Медынич, Джемал Тетруашвили, Павел Гайдученко, Татьяна Дорофеева и другие. Стоимость билета — от 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Олеся Железняк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Актриса Олеся Железняк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 12 марта представят новый спектакль Эдуарда Радзюкевича «Плохие девчонки». По сюжету, три совершенно разные женщины оказываются в одно время в одном месте: Марта — добросовестная учительница, Эмма — взбалмошная и непредсказуемая, владелица модного магазина и Рита — усталая, но преданная своей работе врач скорой помощи. Они стараются изменить свою жизнь и стать счастливее, однако повседневные заботы и нерешенные проблемы постоянно возвращают их в реальность. Удастся ли им разобраться с трудностями, узнают зрители спектакля. В ролях: Татьяна Васильева, Олеся Железняк, Татьяна Орлова. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В киноконцертном театре «Космос» 13 марта покажут рок-оперу «Юнона и Авось». Это самая известная рок-опера на российской сцене, ее авторами являются русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и уже более 40 лет она идет с неизменным успехом. В спектакле заняты: братья Никита и Александр Поздняковы , Николай Дроздовский (Николай Резанов), Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская (Кончитта). Также в спектакле задействованы ведущие актеры Театра Алексея Рыбникова — Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Свердловского академического театра драмы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Свердловского академического театра драмы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене Свердловского государственного академического театра драмы 14 марта покажут новый спектакль «Вредный элемент». В центре сюжета — история о том, как безработный актер Щукин с дочерью Лидой, его коллега Надрыв-Вечерний и молодой писатель Травлин переживают непростые времена. Мир вокруг стремительно меняется, и они ощущают себя потерянными. Однажды на пороге их квартиры появляется коммерсант «новейшей формации» — Наважин. В разгар НЭПа пьеса была особенно популярна, а впоследствии — незаслуженно забыта. Стоимость билета — от 300 руб.

В Уральском государственном театре эстрады 14, 15 и 16 марта показывают спектакль «Лофт. История красивой жизни». Главная героиня мюзикла — великая манекенщица XX века Марианна Соболевская, которой судьба преподносит в подарок неожиданную встречу с молодым, талантливым и амбициозным фотографом-журналистом Максом Розовым. Она решается сделать ему заманчивое предложение: в обмен на избавление его от проблем с огромным кредитом, взятым Максом в банке на покупку дорогостоящего лофта, она просит его о малом — вернуть ей былое величие и славу. Публикации в модных журналах, фотосессии с участием Марианны должны вернуть ее в современный мир моды. Журналист, не догадываясь, чего ему будет стоить эта сделка, соглашается на аферу. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 6 по 12 марта показывают фильм Жака Дере «Бассейн» на языке оригинала (английский, французский) с русскими субтитрами. Это напряженная история, ревности и скрытых желаний, происходящая в знойной атмосфере Лазурного берега Франции. В центре сюжета — пара, чей уединенный отдых на роскошной вилле нарушает появление старого друга и его юной дочери, о существовании которой никто не знал. Прошлое и настоящее сталкиваются, разжигая в героях запретные чувства и безрассудные желания. В кинокартине сочетаются криминальныя интрига с элегантностью 1960-х годов. В ролях: Ален Делон и Роми Шнайдер. Стоимость билета — 350 руб.

В эти же даты в Ельцин-центре проходит показ фильма Мэттью Рэнкина «Универсальный язык» на французском и персидском языках с русскими. По сюжету, Мэттью увольняется с бессмысленной работы в правительственном учреждении, возвращается в родной Виннипег и обнаруживает, что теперь все в городе говорят на фарси. Мир вокруг героя полон сюрреализма: местный экскурсовод ведет группу сбитых с толку туристов по самым скучным на свете достопримечательностям, а школьники находят деньги, замерзшие во льду, и пытаются достать их. Жизни героев переплетутся благодаря индейке, победительнице двух конкурсов красоты. Стоимость билета на фильм — 350 руб.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 13 по 18 марта в Ельцин-центре будут показывать фильм Дарио Ардженто «Суспирия» на итальянском языке с русскими субтитрами. Молодая американка Сьюзи поступает в престижную балетную академию в Германии, где происходят пугающие события: здесь случается череда исчезновений и жестоких убийств. Таинственные силы преследуют всех, кто выказывает недовольство царящими в школе порядками. Завороженная страхом, Сьюзи пытается понять, что происходит. Сьюзи оказывается в эпицентре событий, и ее жизни угрожает опасность. Стоимость билета — 350 руб.

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Подготовила Анастасия Таначева