Комиссия по помилованию выдала рекомендацию трем осужденным женщинам

Вчера Комиссия по вопросам помилования на территории Ростовской области рассмотрела 11 ходатайств осужденных, по трем из них комиссией было дано положительное заключение. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, рекомендация относится к женщинам, осужденным к наказанию без реального лишения свободы. Они были признаны виновными в хищении денежных средств, принадлежащих госучреждениям, но причиненный ущерб полностью погасили, способствовали расследованию преступлений, характеризуются положительно, ранее не были судимы, двое являются многодетными матерями.

Также сообщается, что все 11 ходатайств (четырех мужчин и семи женщин) поступят на рассмотрение президенту РФ после того, как с заключениями комиссии ознакомится временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Окончательное решение о помиловании может принять только глава государства.

Сергей Иванов