Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней стабильности России

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча была посвящена обсуждению вопросов, связанных с обеспечением внутренней стабильности России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого, поступательного развития России по целому ряду направлений»,— сказал глава государства во время выступления (цитата по сайту Кремля).

С докладом в ходе встречи выступил глава Минюста Константин Чуйченко. Также в совещании приняли участие, в частности, премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Предыдущее совещание президента с членами Совбеза прошло 22 февраля. На заседании обсуждалось развитие российских отношений со странами постсоветского пространства.