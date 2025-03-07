Суд арестовал акции «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии по заявлению ООО «Аквамак-процессинг» арестовал 16,7 млн обыкновенных акций крупнейшего дорожно-строительного подрядчика региона АО «Башкиравтодора». Кроме того, министерству земельных и имущественных отношений республики запрещено отчуждать, закладывать и накладывать другие обременения на 34,4 млн акций.

Обеспечительные меры наложены в рамках обособленного производства о привлечении к субсидиарной ответственности топ-менеджеров и акционеров «Башкиравтодора» и «направлены на защиту имущественных прав и интересов должника и его кредиторов», говорится в судебном определении.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году после реорганизации одноименного ГУП, занимается строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и других объектов. Крупнейший заказчик — Управление дорожного хозяйства Башкирии (подчиняется министерству транспорта региона). 59,33% акций компании владеет минземимущества, 28,7% — принадлежащее республике АО «Региональный фонд». Зимой 2024 года иницировано дело о банкротстве «Башкиравтодора», в мае введена процедура наблюдения. В рамках дела о банкротстве требования к должнику предъявили «Аквамак-процессинг», «Сколхимпром», ФНС, Сбер и другие кредиторы.

Идэль Гумеров