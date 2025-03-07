В области простились с погибшим на СВО подполковником полиции

В ходе проведения СВО погиб подполковник полиции Николай Армеев из Ярославской области. Об этом сообщил глава Первомайского района Михаил Диморов в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Диморов, страница «Вконтакте» Фото: Михаил Диморов, страница «Вконтакте»

Как сообщал «Ъ-Ярославль», Николай Армеев родился в 1977 году в Вологодской области. В органах внутренних дел с 2000 года. Начальником отделения МВД России по Первомайскому району стал в 2020 году.

В ходе СВО Николай Армеев погиб в ноябре 2024 года. 7 марта состоялась церемония прощания с погибшим.

Алла Чижова