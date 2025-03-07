Перформанс в бассейне под аккомпанемент барочных опер

Премьера оперной инсталляции-перформанса «Silent Opera: В поисках протагониста» состоялась в pop-up пространстве Bibliotheca. В чаше 25-метрового бассейна, превращенной в театральную площадку, развернулось пастиччо — жанр барочной оперы, фрагменты которой заимствованы из произведений Генделя, Монтеверди, Вивальди. Музыка стала обрамлением истории о поиске героя, поставленной режиссером Юрием Квятковским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 21

Пространство Bibliotheca расположено в квартале «Золотой» от Capital Group на Софийской набережной столицы, объединившем современную архитектуру и семь зданий XVIII века, признанных объектами культурного наследия. «Silent Opera: В поисках протагониста» — уже второй проект, поддержанный известным девелопером в качестве генерального партнера. На конец весны здесь запланировано очередное событие — от международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Официальным партнером перформанса выступил Sovcombank Wealth Management, для которого поддержка Bibliotheca стала первым выходом в сферу культуры. Арт-партнером события стала галерея «Триумф», а генеральным информационным партнером — издательский дом «Коммерсантъ», создавший на один вечер в Bibliotheca собственное подпространство «Клуба ''Коммерсантъ''».