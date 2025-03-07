В строящихся учебных корпусах кампуса УрФУ черновая отделка выполнена на 80%

В зданиях Института экономики и управления (ИнЭУ), Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ), Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) активно ведется черновая и чистовая отделка помещений. Например, в СУНЦе уже полностью выполнена чистовая отделка обеденного зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент» Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент»

На объектах второй очереди кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге завершены работы по устройству внутренних и наружных стен, ведутся утепление и отделка фасада, монтаж инженерных систем и слаботочных сетей.

В конференц-залах ИРИТ-РтФ и СУНЦа завершен монтаж трибун, в ИнЭУ этот процесс будет финализирован в первой половине марта. В корпусах институтов также идет установка лифтов и подъемников. В ИнЭУ стартовали работы по монтажу технологического оборудования и мебели.

Общая площадь возводимых объектов второй очереди кампуса УрФУ составляет 100 тысяч квадратных метров. Там предусмотрены учебные аудитории и лаборатории, компьютерные классы, коворкинги, зоны для самостоятельной и проектной работы, столовые, библиотеки, административные помещения. Сдать в эксплуатацию три новых учебных корпуса вуза в районе Новокольцовский планируется в четвертом квартале 2025 года.

«Эти современные учебные корпуса станут уютным и вдохновляющим пространством для более чем 8 тысяч студентов и школьников, где каждое занятие и каждая встреча будут способствовать обмену знаниями и идеями. Создание комфортных и функциональных зданий, отвечающих образовательным задачам - это ключевая цель для всей команды проекта», - отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Программа по созданию университетских кампусов стартовала в России в 2021 году по поручению Президента страны Владимира Путина. К 2030 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» планируется создать 25 кампусов. Заказчиком строительства второй очереди кампуса УрФУ является ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Первая очередь кампуса УрФУ площадью 250 тысяч квадратных метров уже построена и активно используется. Она включает общежития на 8,5 тыс. мест, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, спортивные площадки, зоны отдыха, улично-дорожную сеть, инженерные сооружения.

Актуальный видеообзор со стройплощадки можно посмотреть здесь

АО «Синара-Девелопмент»