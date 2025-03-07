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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА (RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Челябинской области на уровне АА (RU) с прогнозом «Стабильный». Это обусловлено низкой долговой нагрузкой, высоким уровнем остатков на счетах и показателями развития экономики региона, сообщает пресс-служба областного министерства финансов.

Прогноз кредитного рейтинга Челябинской области, согласно данным АКРА, не изменится в течение 12-18 месяцев. По мнению аналитиков, операционная эффективность региона положительная. Это значит, что финансирование расходов за счет текущих доходов без привлечения заемных средств.

«У Челябинской области государственный долг по своей структуре является безрисковым И практически полностью состоит из федеральных бюджетных кредитов. Это средства, привлеченные не на обычные повседневные расходы, а на инфраструктурное развитие, то есть качественное улучшение условий для жизни», — отметил министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

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