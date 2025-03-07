Главе Следкома доложат о плесени и разрушении кровли в тубдиспансере Глазова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку состояния тубдиспансера в Глазове, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В здании протекает кровля, на стенах и потолке появилась плесень, осыпается штукатурка, инженерные системы изношены»,— ссылается ведомство на сообщения СМИ и соцсетей.

Главе Следкома доложат об обстоятельствах этого, установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий, после завершения процессуальной проверки — о ее результатах. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.