В Индии высадят 100 тысяч яблоневых саженцев со Ставрополья

В Индию отправлена первая партия яблоневых саженцев из плодопитомника «Сады Ставрополья» — 100 тыс. штук. Это первая подобная поставка российской яблони, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Для более эффективной адаптации к почве и климату саженцы выбирались совместно с индийскими специалистами. Планируется заключить контракт на поставку 500 тыс. штук ежегодно.

«Это хорошая возможность, чтобы увеличить производство посадочного материала в крае и создать новые рабочие места. В 2025 году с господдержкой наш плодопитомник планирует вырастить саженцев яблонь почти на треть больше, чем в прошлом году. Вместо 3 млн — около 3,9 млн саженцев», — рассказал глава региона.

Николай Аксенов