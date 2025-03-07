В Перми в эксплуатацию ввели II очередь долгостроя ЖК «Триумф»

В Индустриальном районе Перми, на ул. Карпинского, 110, завершили достройку проблемного многоквартирного дома, входящего в жилой комплекс «”Триумф”. Вторая очередь». Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, Фонд защиты прав граждан — участников строительства получил разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.

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В 20-этажный дом общей жилой площадью более 8 тыс. кв. м переедут 115 жителей. Всего в здании расположено 162 квартиры. Квартиры в доме будут передаваться гражданам в соответствии с договорами паенакопления, которые собственники заключали с застройщиком-банкротом ГК «Классик». Квартиры имеют черновую или чистовую отделку, в них выведены разводки коммуникаций.

Напомним, что дома ЖК «Триумф» на ул. Карпинского, 110 и 110а, начинала строить ГК «Классик», но завершить работы не смогла, и ее объявили банкротом. Летом 2021 года было принято решение о достройке домов. Если первый и второй подъезды комплекса введены в строй, то нынешний завершенный объект представляет собой третий и четвертый подъезды здания, которые завершил региональный фонд. Активные работы по достройке дома возобновились в 2023 году при поддержке федерального Фонда развития территорий с софинансированием из краевого бюджета. В прошлом году в эксплуатацию ввели дом на ул. Карпинского, 112а, куда переехали 170 человек. Теперь нужно завершить еще один дом этого ЖК — по ул. Карпинского, 110а. Его готовность составляет 90%, в этом году объект планируется ввести в эксплуатацию.