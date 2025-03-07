Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Башкирская содовая компания закупает бытовую технику на 4,5 млн рублей

По данным сайта госзакупок, АО «Башкирская содовая компания» (БСК) запрашивает котировку на 41 вид бытовой электротехники. Максимальная цена договора с поставщиком составит 4,5 млн руб., итоги закупки будут подведены 14 марта.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как следует из технического задания, БСК хочет заказать обогреватели, кофемашины, стиральные машины, вентиляторы, микроволновые печи, фены для волос и другое оборудование. Самая высокая начальная цена — у кофемашины DeLonghi, единица которого оценена в 70,3 тыс. руб.

АО «Башкирская содовая компания» является крупнейшим производителем кальцинированной соды, основные производственные активы компании расположены в Стерлитамаке и Березниках (Пермский край). В 2021 году БСК была национализирована, 57,44% акций перешли в федеральную собственность (45,7% из них были в доверительном управлении у АО «Росхим» (ранее — «Русский водород»), 11,7% — у АО "Региональный фонд). Башкирия в лице республиканского минземимущества получила 38,28% акций, остальной часть уставного капитала владели миноритарии. В начале марта Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий, а также прекращении доверительного управления акциями, находящимися в федеральной собственности.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все