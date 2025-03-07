Башкирская содовая компания закупает бытовую технику на 4,5 млн рублей

По данным сайта госзакупок, АО «Башкирская содовая компания» (БСК) запрашивает котировку на 41 вид бытовой электротехники. Максимальная цена договора с поставщиком составит 4,5 млн руб., итоги закупки будут подведены 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как следует из технического задания, БСК хочет заказать обогреватели, кофемашины, стиральные машины, вентиляторы, микроволновые печи, фены для волос и другое оборудование. Самая высокая начальная цена — у кофемашины DeLonghi, единица которого оценена в 70,3 тыс. руб.

АО «Башкирская содовая компания» является крупнейшим производителем кальцинированной соды, основные производственные активы компании расположены в Стерлитамаке и Березниках (Пермский край). В 2021 году БСК была национализирована, 57,44% акций перешли в федеральную собственность (45,7% из них были в доверительном управлении у АО «Росхим» (ранее — «Русский водород»), 11,7% — у АО "Региональный фонд). Башкирия в лице республиканского минземимущества получила 38,28% акций, остальной часть уставного капитала владели миноритарии. В начале марта Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий, а также прекращении доверительного управления акциями, находящимися в федеральной собственности.

Идэль Гумеров