«Prada одела спортсмена в дышащую, прочную, с термическим уплотнением одежду»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о коллаборации бренда с французским сноубордистом и олимпийским чемпионом Пьером Вотье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

Prada Linea Rossa стремится быть в авангарде брендов для экстремальных видов спорта и адреналиновых увлечений. О сотрудничестве с mountain bike гонщиком Давидом Годзиком я в «Стиле» уже рассказывала. Теперь бренд объявил о сотрудничестве с французским сноубордистом и олимпийским чемпионом Пьером Вотье. Этот проект стал продолжением сотрудничества с Red Bull.

Вотье выступил на снежной трассе, построенной на частично замерзшем озере в Серр-Шевалье, расположенном во французских Альпах. Пьер проехал по узкой ледяной дорожке шириной всего 50 см, продемонстрировав безупречную точность и ловкость. Prada Linea Rossa одела спортсмена в дышащую, легкую, прочную, с термическим уплотнением одежду Prada Extreme-Tex с антистатическими, антибактериальными и терморегулирующими свойствами.

Звучит отлично, как и само партнерство. Но мне в связи с такими новостями вспоминаются часы для дайвинга, экстремальных подъемов в горы и пилотирования самолетов, которые в большинстве своем используются владельцами за офисным столом. Вот и с прекрасной Prada Linea Rossa может случиться похожее. Скорее всего, финальный клиент будет использовать эту одежду для зимних прогулок с собаками на своем загородном участке.

Анна Минакова