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Орловский цеолит могут использовать для очистки черноморского берега от мазута

Продукция орловского ОАО «Промцеолит» будет использоваться для очистки черноморского побережья от нефтепродуктов, сообщили на самом предприятии.

Как отмечается в пресс-релизе компании, ее представители приняли участие в заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС под руководством директора Кубанского научного фонда, где обсуждалось применение цеолита — минерала, известного своей способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности.

С 24 февраля по 1 марта рабочая группа предприятия проводила полевые исследования на месте ЧС, собрав образцы для лабораторного анализа.

В дальнейшем ОАО «Промцеолит» планирует лабораторно определить характеристики мазута марки 100, методики и оптимальный режим работы цеолитсодержащего трепела в различных температурных режимах. Результаты будут представлены в рабочую группу оперативного штаба для определения дальнейших действий и объемов поставок продукции.

«Уникальные адсорбционные свойства цеолита позволяют эффективно поглощать нефтепродукты, что может стать новым способом в борьбе с последствиями экологической катастрофы»,— утверждается в пресс-релизе.

«Наша продукция может сыграть решающую роль в минимизации ущерба экосистеме Черного моря. Мы готовы оперативно нарастить объемы производства для обеспечения необходимых поставок»,— заверил директор ОАО «Промцеолит» Павел Тарасов.

По собственной информации, ОАО «Промцеолит» — один из крупнейших в России производителей цеолитовой продукции. По данным Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 2001 году в орловском ПГТ Хотынец. Основной вид деятельности — производство гранул и порошков из природного камня. Директор — Павел Тарасов. Выручка за 2023 год составила 195 млн руб., чистая прибыль — 35 млн руб.

Разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря произошел после того, как 15 декабря 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута.

Юрий Голубь