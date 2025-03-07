Аксайский «Дорстрой» отремонтирует дорогу на Б. Садовой в Ростове за 33,7 млн рублей

ООО «Дорстрой» (Аксай) стало подрядчиком работ по ремонту покрытия автомобильной дороги на части ул. Большая Садовая в Ростове. Компания получила подряд по результатам открытого конкурса, который провело МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону». Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заказчик заплатит «Дорстрою» 33,7 млн руб. По условиям контракта, ремонту подлежит отрезок автодороги на Большой Садовой от пр. Буденновский до пр. Ворошиловский.

Работы должны быть выполнены до конца 2025 года.

Сергей Иванов