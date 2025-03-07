Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые марки косметики, весенние рекламные кампании и красивые партнерства.

Belle You объединились с Arive Makeup

Под эгидой партнерства Belle You и Arive Makeup вышли лимитированные подарочные наборы. В каждом — три модели трусов Lipstick пастельных оттенков и двусторонний стик-хайлайтер Arive Makeup, который добавит коже естественного сияния.

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В Россию пришел Dr.Oracle

Dr.Oracle — это бренд косметики по уходу за кожей лица, разработанный врачами-дерматологами Южной Кореи. Он является частью группы компаний Oracle, основанной в 2004 году и включающей в себя косметологические клиники, IT-продукты для косметологов, производство косметологического оборудования. Линия косметики состоит из коллекций, предназначенных для решения таких проблем с кожей, как акне, черные точки и жирный блеск, возрастные изменения, пигментация и неровный тон, сухость кожи. Среди бестселлеров марки — средства, разработанные для ухода за жирной и проблемной кожей.

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Romanovamakeup подготовили подарки

В преддверии 8 Марта российская марка косметики Romanovamakeup и отель «Арарат Парк Хаятт Москва» подготовили бьюти-подарки. В праздничные выходные с 7 по 9 марта гостей отеля ждет красная косметичка с базовым набором от Romanovamakeup, которую удобно взять в собой в путешествие. В набор входит тушь для ресниц, карандаш для глаз в универсальном оттенке Secret Haze, карандаш для губ Ice Kiss и удобная точилка для карандашей.

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Любовь Аксенова стала лицом Lamoda

К старту сезона SS`25 российская ритейл-платформа Lamoda показала новую рекламную кампанию и представила коллекции локальных и международных брендов.

С марта модный ассортимент на Lamoda пополняется солнцезащитными очками, головными уборами и сумками Jacquemus (модели Le Bambino, Le Calino, Le Chiquito), бестселлерами марок Sister Jane и Ushatava.

В рекламной кампании, которая носит название «Что ни ты, то Lamoda», актриса Любовь Аксенова меняет несколько ярких образов.

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Urbantiger пошли в красоту

Питерская компания Urbantiger запустила первую капсульную коллекцию для дома, которая получила название Rituals. В нее вошли ароматические диффузоры, парфюмированные свечи и крема для рук в трех ароматах. Свечи помещены в стеклянные флаконы и выполнены из натурального соевого воска, а крем для рук — в алюминиевой баночке с добавлением масла ши, которое питает кожу и способствует ее восстановлению.

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«МильФей» встречают 8 Марта

Ресторан Ivanka в Neva Towers, салоны красоты «МильФей» и французский бренд Thalion запускают весеннюю коллаборацию, приуроченную к 8 Марта. С 6 по 9 марта в ресторане в Neva Towers будут подавать коктейль «Мильфей» по мотивам известного десерта, придуманный специально к празднику шеф-барменом Ivanka Алисой Абдулкаюмовой на основе граппы, домашнего лимончелло и сливок.

Коктейль будет задуман двух версиях — с алкоголем и без. При заказе любого из них гости получат подарочный сертификат в салоны красоты «МильФей» на процедуру по уходу за лицом и увлажняющий лосьон-спрей для лица «Морской туман» Thalion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коктейль «Мильфей»

Коктейль «Мильфей»



Ирина Кириенко