ВТБ предупреждает о мошеннических схемах перед 8 марта

ВТБ фиксирует усиление мошеннической активности с приближением 8 марта. Злоумышленники используют комбинированные схемы по социальной инженерии и фишингу с акцентом на праздничную тему: ложные предложения о знакомствах, рассылка вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщений о распродажах.

Наиболее часто перед 8 марта встречаются следующие мошеннические темы:

Ложные предложения о знакомствах. Мошенник создает фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные. Он начинает мило общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие, а потом придумывает различные "проблемы", которые требуют финансовой помощи. Доверчивые женщины переводят аферисту деньги. Злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности, это позволяет им продолжать манипуляции. Доставка цветов. Женщинам звонят и сообщают о якобы заказанной доставке цветов на их имя. Для получения букета просят назвать адрес доставки и код из СМС-сообщения, который на деле оказывается от входа в личный кабинет госпортала или банковского приложения. Рассылка вредоносных поздравительных открыток. При открытии файла на устройство загружается вредоносная программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к управлению смартфоном жертвы. Фишинговые письма с подарками по промокоду. Часто такие ссылки ведут на фальшивые страницы маркетплейсов, на которой просят внести свои персональные и платежные данные или другие сведения для получения фальшивого промокода.

«Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках. При этом жертвами мошенников могут стать как женщины, так и мужчины — последние часто становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких. Важно сохранять критическое мышление и тщательно проверять любые предложения, даже если они выглядят как максимально правдивые и актуальные», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Как защититься от мошенников?