В Москве подожгли дверь квартиры иноагента Noize MC

В Москве в ночь на 7 марта неизвестные подожгли дверь квартиры, которая предположительно принадлежит музыканту Noize MC (Ивану Алексееву, признан иноагентом). Об этом «Известиям» рассказал сам поджигатель, представившийся «пианистом». Он пояснил изданию, что сделал это из-за недовольства выступлением музыканта в футболке с названием украинского батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

«Известия» также опубликовали кадры, снятые от первого лица. На них мужчина обливает дверь из зеленой пластиковой бутылки, а затем поджигает. Сильные повреждения от огня видны на нижней части двери. Рядом с дверью на стене черной краской сделана надпись «Привет врагу и предателю Ване Noize MC (иноагент.— ''Ъ'') от Пианиста».

Со ссылкой на жителей дома «Известия» пишут, что квартира принадлежит девушке артиста, а не ему самому и что в отделение полиции из-за случившегося обращался «непохожий на Noize MC (иноагент.— ''Ъ'') мужчина». Артист состоит в браке и имеет двоих детей.

В июне 2024 года на концерте в Испании артист появился в футболке с изображением синего поезда с желтой надписью «Азов». Такой поезд до начала боевых действий на Украине ходил между Мариуполем и Киевом. СМИ трактовали изображение на футболке как символику батальона. Общественное движение «Зов народа» обращалось в СКР и Генпрокуратуру с просьбой возбудить дело об оправдании терроризма.

В феврале текущего года мужчина под псевдонимом Пианист поджигал дверь квартиры солиста группы «Би-2» Левы (Егор Бортник, признан иноагентом).

Полина Мотызлевская