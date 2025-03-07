«Тайминг преступления занял всего пять минут»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о деталях резонансного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Начался суд над персонажами, укравшими в 2019 году знаменитый золотой унитаз Маурицио Каттелана из дворца Бленхейм в Англии. Один из них уже признал себя виновным в краже со взломом. Тайминг преступления, включавшего в себя демонтаж рабочего, между прочим, унитаза весом 103 кг из 18-каратного золота, который называется «Америка» и был создан в 2016 году, занял всего пять минут. Купленный примерно за $6 млн объект находился на временной выставке работ Каттелана в этом замке XVIII века, который известен как семейный дом Уинстона Черчилля.

Один из обвиняемых по имени Майкл Джонс в настоящее время предстает перед Оксфордским королевским судом. Ему предъявлено обвинение в краже со взломом, в котором он не признает себя виновным. Двум другим — Фреду Доу и Бора Гуччуку — предъявлены обвинения в сговоре с целью перевозки криминального имущества, что оба отрицают. Наконец, Джеймс Шин, строитель по профессии, который и нанял Джонса, ранее признал себя виновным в краже со взломом. Перед кражей Джонс дважды посещал дворец Бленхейм: один раз до выставки, а второй раз уже после установки унитаза в туалетную комнату замка. Считается, что произведение было разделено на более мелкие части, чтобы легче было их распродать. Двое из подозреваемых вступили в контакт с неким ювелиром в лондонском районе Хаттон-Гарден, как сообщает арт-пресса.

Золотой унитаз был установлен в туалетах для экскурсоводов во дворце Бленхейм, однако посетителям разрешалось бронировать временные интервалы для его использования. До выставки в Англии работа выставлялась в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке с сентября 2016 года. Сам автор произведения эпатажный художник Маурицио Каттелан заявил публично: «Я хочу быть позитивным и думать, что ограбление — это своего рода действие, вдохновленное Робин Гудом».

Само же произведение искусства, которое, как вы понимаете, можно использовать по прямому назначению, было смоделировано по образцу обычного сантехнического устройства фирмы Kohler и изготовлено на литейном заводе во Флоренции.

Дмитрий Буткевич