Современные тренды: как новые ЖК меняют городскую среду

Почему благоустройство становится ключевым фактором при выборе жилья

ФД «Неометрия», жилой комплекс «Лестория»



Современные жилые комплексы выходят за рамки традиционных стандартов, превращая благоустройство в ключевое преимущество. Девелоперы инвестируют в создание современных общественных пространств, ориентируясь на потребности и запросы жителей. ЖК «Лестория» в Сочи и ЖК «Облака» в Новороссийске — примеры того, как инфраструктура жилых комплексов становится важнейшим элементом городской среды и меняет представление о качестве жизни.

ФД «Неометрия», жилой комплекс «Лестория»



Благоустройство как конкурентное преимущество

Федеральный девелопер «Неометрия» (входит в инвестиционный холдинг Alias Group) реализует ЖК «Лестория» в Сочи, предлагая концепцию, ориентированную на удобное проживание в любое время года. Недавно компания объявила о старте проектных работ по созданию аквазоны, а завершить ее строительство планируется к 2026 году. Площадь водного комплекса составит 473 кв. м, в него входит два подогреваемых бассейна для взрослых и детей, инфракрасная сауна, зона для загара под солнцем и отдыха, комфортные раздевалки.

«Аквазона станет частью уникальной инфраструктуры "Лестории", которая также включает в себя много других элементов. Здесь можно говорить о синергии высокого качества продукта и сервиса. Их сочетание позволяет нам успешно конкурировать на рынке недвижимости и внедрять новые стандарты в строительстве и благоустройстве домов. Мы не просто строим объекты, но и уделяем большое внимание созданию благоприятной и уютной среды для жизни и отдыха»,— считает заместитель коммерческого директора ФД «Неометрия» Анна Сапегина.

ФД «Неометрия», жилой комплекс «Лестория»: аквазона с бассейном



Территория комплекса действительно является примером того, как застройщик грамотно использует благоустройство, чтобы сделать жилую среду удобной, эстетически привлекательной и технологичной. Такие проекты не только востребованы, но и задают новые ориентиры для других девелоперов на рынке, акцентируя внимание на синергии архитектуры, природы и эстетики.

Фото: ФД «Неометрия», жилой комплекс «Лестория»: терраса

ФД «Неометрия», жилой комплекс «Лестория»



«Лестория» имеет собственную набережную, которая протянулась вдоль реки Кудепста. Вся территория жилого комплекса оформлена в экостиле, где использованы натуральные материалы, внедрены ландшафтные зоны с вертикальным озеленением и минимизирован уровень шума.

Сам жилой комплекс находится посреди зеленого оазиса, окружен горами и лесом — рядом расположена реликтовая Тисо-самшитовая роща. Видами всего этого великолепия можно насладиться не только из окон квартир, но и поднявшись на оборудованную террасу на крыше. Общая площадь террас на кровлях домов составляет 770 кв. м. Для сравнения, стандартная площадь баскетбольной площадки — 420 кв. м. Видовые террасы, предлагающие жителям приватное пространство для отдыха и досуга на свежем воздухе, являются одной из самых ярких особенностей этого ЖК.

Наконец, надо отметить само расположение жилого комплекса: в курортном поселке, где до моря на машине — 10 минут. А непосредственно к территории ЖК примыкает крупнейший и один из самых современных в ЮФО детский сад «Самшит», рассчитанный на 550 мест.

Концепция активного образа жизни

Другой жилой комплекс — «Облака», которые ФД «Неометрия» реализует в Новороссийске,— представляет собой новый стандарт благоустройства с акцентом на активный и здоровый образ жизни. Комплекс расположен в экологически чистом районе рядом с морем и горами. Жителям предлагаются панорамные виды из окон и доступ к развитой городской инфраструктуре. Само место подразумевает активную интересную жизнь, ведь до пляжа от ЖК — всего 15 минут пешком.

ФД «Неометрия», жилой комплекс «Облака»



Ключевым элементом благоустройства здесь стал активити-парк — единая система общественных пространств, включающая локации для спорта, отдыха и детских игр. Продуманное зонирование позволяет каждому найти свое место: от спортивных площадок с онлайн-тренировками до тихих уголков для медитации. Все локации оборудованы экологичными материалами и адаптированы для людей разных возрастов и уровня активности.

Восточный и западный дворы — это пространство, где сбываются мечты юных жителей комплекса. Для детей от 3 до 8 лет здесь есть не только привычные площадки, но и целый мини-город с кампусами. Игровые комплексы с горкой, специализированные качели для малышей, скалодром, игры с песком. Для детей до 12 лет установлены мини-баскетбольные кольца, предусмотрена площадка для игры в твистер и ростовые шахматы. Для подростков от 9 до 14 лет — это островок разноформатных батутов, зиплайн, скалодром, полоса препятствий с лазалками, мегатоннелем, каруселями. На площадке предусмотрены зоны как интеллектуального спорта — петанк, шахматы, шашки, так и для активного — например, пинг-понг.

Центральный двор — локация для взрослых: множество зон для спорта, игр и йоги, а также свои пространства для активного и тихого отдыха. У каждого тренажера есть QR-код, по которому можно посмотреть, как его использовать. Для кардиотренировок предусмотрена спринтерская беговая дорожка 30 метров и воркаут-зона. Для командного спорта отлично подойдут поля для игр в мини-футбол и стритбол с зоной для болельщиков.

Отдельное внимание в активити-парке уделено людям старшего поколения, для которых на первый план выходит не только активность и здоровый образ жизни, но и общение.

Площадки со специальным спортивным и инклюзивным оборудованием, а также зона для игры в петанк (бросание металлических шаров по правилам) дают им возможность держать себя в форме и знакомиться с соседями. А тихие зоны (например, открытые огороды, «зеленые комнаты», шезлонги или столы для пикника) дарят общение.

Для маломобильных жителей и людей старшего поколения предусмотрена доступная безбарьерная среда с разноформатным инклюзивным оборудованием.

Чтобы эффективнее использовать пространство, в «Облаках» спроектировали стилобаты — капитальные двухэтажные конструкции, где на первом ярусе находится удобная крытая парковка для автомобилей, а на втором — современная спортивная площадка с мягким прорезиненными покрытием, оборудованная по периметру высоким эстетичным забором, ограждающим территорию.

Использование лучших мировых практик в проектировании двора позволяет жителям наслаждаться удобной средой, продуманной до мелочей. Дополнительно в ЖК «Облака» предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с системой дистанционного контроля доступа.

ФД «Неометрия», жилой комплекс «Облака»



Новый стандарт городской экосистемы

Как мы видим, жилые комплексы нового поколения ориентированы на создание комфортного и многофункционального пространства. Примеры ЖК «Лестория» и ЖК «Облака» показывают, что современные тренды в благоустройстве включают интеграцию природных элементов, интеллектуальные технологии и продуманную инфраструктуру для активного образа жизни. Инвестиции в благоустройство становятся стратегически важным решением, повышая привлекательность жилых комплексов и устанавливая новые стандарты качества городской среды.

Современный девелопмент сегодня выходит за рамки привычных стереотипов строительства. Застройщики стремятся не просто возводить здания, а и формировать целостную, благоустроенную среду, где комфорт жителей становится приоритетом. Появление подобных проектов меняет представление о городской среде, превращая жилые комплексы в полноценные экосистемы, где благоустройство выходит на первый план, предлагая жителям максимальный уровень удобства.

И такие проекты сразу замечают на рынке. Не случайно, например, «Облака-2» (вторая очередь ЖК «Облака») вышли в финал премии Real Estate Property Awards 2024 в номинации «Лучшая детская площадка». В 2024 году ЖК «Лестория» стал финалистом премии URBAN в области жилой и городской недвижимости в. Также ЖК «Лестория» и ЖК «Облака» стали соответственно призером и финалистом летнего конкурса ТОП ЖК в номинации «Лучшая инфраструктура отдыха от застройщика».

Застройщик: ООО СЗ “РОДИНА”, ООО СЗ “БЕЛЫЕ РОСЫ”. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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