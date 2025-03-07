По делу о незаконных постройках в парке Горького в суд вызовут эксперта

Сегодня в суде по делу о незаконных постройках в парке им. Горького представители городских властей и арендатора парка — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» — обсудили недавнее заключение строительно-технической экспертизы. Истец, представляющий администрацию Свердловского района Перми, заявил, что после изучения ее выводов у мэрии возникли вопросы к специалисту, проводившего экспертизу. Истец попросил вызвать эксперта в суд, чтобы тот дал исчерпывающие ответы о проведении исследования в отношении летнего ресторана «Халва», а также гаража и двух общественных туалетов со стороны ул. Сибирской и бывшего кинотеатра «Октябрь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, мэрия хочет задать вопросы о выводах по некапитальному характеру строений ресторана «Халва», считая их необоснованными. Истца интересует высота гаража, переоборудованного из туалета, и его безопасность для окружающих. Также в районной администрации хотят узнать детали о характере реконструкции общественного туалета за зданием бывшего кинотеатра «Октябрь» и признаках некапитального строения другого туалета (со стороны ул. Сибирской). Помимо того, мэрию интересует соответствие всех перечисленных объектов плюс другого летнего ресторана — Casa Mia — требованиям пожарной безопасности, экологическим и прочим нормам.

Представитель арендатора парка Горького выступил против вопросов истца, однако после обсуждения суд постановил вызвать эксперта в суд 8 апреля.

Напомним, в суде власти Свердловского района Перми требуют признать самостроями и снести шесть объектов в парке: два общественных туалета, гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов») и два летних кафе — «Халва» и CasaMia. По этому делу была назначена экспертиза, которая должна оценить безопасность всех шести объектов. При этом «Дом Дракулы» парк Горького демонтировал еще в прошлом году. Помимо этих требований, департамент земельных отношений оспаривает право собственности ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» на театр, эстраду и проходную будку.