Суперкомпьютер назвал «Спартак» главным фаворитом чемпионата России по футболу. Такой прогноз дает платформа Opta. 7 марта стартует 20-й тур РПЛ. Один из лидеров чемпионата — «Краснодар» — открывает футбольную программу уикенда. Южане встречаются в Нижнем Новгороде с клубом «Пари НН». Сейчас в турнирной таблице у команд, которые занимают первые три места, одинаковое количество очков: по 40 баллов у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». Изменится ли ситуация в эти входные, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В последние годы мы привыкли, что конкурентов у «Зенита» нет. Даже в прошлом сезоне, когда на чемпионство реально претендовали «Динамо» и «Краснодар», самый богатый клуб страны все равно умудрился взять золото, причем в последний момент. В этом году «Зенит» будет праздновать 100-летие, и поверить, что при нереальном бюджете и сумасшедшем административном ресурсе команда из Санкт-Петербурга вдруг не станет чемпионом, сложно. Но в данный момент лучший футбол показывает «Спартак». Красно-белые сохранили запал, который разгорелся еще до зимней паузы, и пока идут без потерь. Более того, в команде все спокойно, и полузащитник москвичей Наиль Умяров уверят, что команда будет добавлять: «Кондиции еще на 100% не набраны. Через игры, я думаю, что будет легче и легче».

Возможно, «Зениту» и «Краснодару» тоже будет легче, но пока проблемы видны невооруженным глазом. Потерянные этими клубами очки говорят сами за себя. Правда, футбольный эксперт Дмитрий Булыкин считает, что делать далеко идущие выводы пока рано: «Была пауза, все забыли, что такое официальные матчи и ажиотаж, и не вошли в игровой тонус. Так что следующие две-три игры как раз и покажут, кто на что будет претендовать и кто в какой форме находится».

В 20-м туре терять очки никто из лидеров уже права не имеет. Конечно, все они проводят свои матчи на выезде, но соперники у команд первой тройки не самые сильные. «Краснодар» встречается с «Пари НН», «Зенит» — с «Факелом», а «Спартак» — с «Рубином». К сожалению, ни одной по-настоящему яркой вывески в эти выходные не будет, но назвать тур проходным нельзя, уверен комментатор Александр Аксёнов: «Если нет больших матчей, надо показать, что и в других встречах команда будет играть хорошо. Это, как мне кажется, тур, когда нужно продемонстрировать свою готовность».

Все московские клубы, кроме «Спартака», играют дома, так что вариантов для проведения досуга масса. 7 марта на «РЖД Арене» «Локомотив» встречается с «Ахматом», а в субботу, 8-го, играют ЦСКА—«Химки» и «Динамо» — с одноклубниками из Махачкалы. Между прочим, «Локомотив» и «Динамо» имеют по 36 очков и отстают от первой тройки всего-то на четыре балла. У армейцев очков маловато — 32, но даже их Дмитрий Булыкин со счетов не сбрасывает: «И "Краснодар", и "Спартак", и "Динамо", и "Локомотив", думаю, будут биться до последнего. Я бы еще и ЦСКА не исключал, учитывая, что сейчас нет такого суперфаворита, супермощной команды».

Есть еще один матч, который может обратить на себя внимание, «Крылья Советов»—«Акрон». Дело в том, что Артему Дзюбе, который сейчас играет в Тольятти, остался всего один гол до установления бомбардирского рекорда. Сейчас у спортсмена так же, как и у Александра Кержакова, на счету 233 мяча. Так что если Артем забьет еще хотя бы раз, то станет самым результативным российским футболистом в истории. И шанс сделать это у нападающего есть, уверен комментатор Александр Аксёнов: «"Крылья Советов"— это одна из тех команд, которые Дзюба постоянно, скажем так, огорчает. Помимо всех интриг, которые есть в этом туре, форвард может стать самым забивным игроком в нашей истории. Короче, очень интересно будет, и я думаю, что Дзюба сможет это сделать».

Правда, увидеть рекорд игрока, если он и состоится, можно будет лишь на платной основе. Общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ» покажет 8 марта встречи ЦСКА—«Химки» и «Динамо—«Динамо»(Махачкала), а в воскресенье — «Рубин»—«Спартак».

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Владимир Осипов