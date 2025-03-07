Самарский Главк опроверг информацию администрации Тольятти о количестве мигрантов

В ГУ МВД по Самарской области опровергли информацию администрации Тольятти о количестве зарегистрированных в Тольятти мигрантов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее из письма руководителя управления взаимодействия с общественностью горадминистрации Марины Дыченковой на имя председателя гордумы Сергея Рузанова стало известно, что в 2024 году общее количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по содействию их адаптации на территории Тольятти, составило 32 470 человек.

Из этого числа, по словам госпожи Дыченковой, всего 4436 человек являются трудовыми мигрантами, 4461 — студенты и 20 321 человек — несовершеннолетние. Есть еще категория «иных иностранных граждан», таковых насчитали 3252.

В ГУ МВД по Самарской области считают, что эти данные не соответствуют действительности.

«По сведениям УВМ ГУ МВД России по Самарской области, на миграционном учете на территории города состоит 5 тысяч иностранных граждан, из которых триста человек являются несовершеннолетними. Вместе с тем, из общего количества иностранных граждан 3,5 тысячи человек пребывают на территории Тольятти с целью трудовой деятельности, а 500 для обучения в образовательных организациях»,— заявили в ведомстве.

В администрации Тольятти на запрос «Ъ-Волга» прокомментировать расхождение в данных не ответили.

Алексей Алексеев