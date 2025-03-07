СМИ: на Кубани задержана замглавы управления по охране культурного наследия

Заместителя начальника Управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Нателлу Бирюкову якобы задержали по делу о превышении должностных полномочий при манипуляциях с земельными участками памятников культуры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iz.ru Фото: iz.ru

По информации издания, чиновницу уже доставили в следственное управление СКР по Кубани. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в помещениях регионального Управления по охране памятников.

Анна Гречко